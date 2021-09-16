Чи можна дітям з нежитем і кашлем відвідувати садок і школу: у МОЗ пояснили

Чи можна дітям з нежитем і кашлем відвідувати садок і школу: у МОЗ пояснили

З температурою дітям краще залишатися вдома.

У Міністерстві охорони здоров'я дали роз'яснення, чи є нежить і кашель протипоказанням для відвідування садочка чи школи.

Про це йдеться на сторінці МОЗ у Facebooк.

"У більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо — залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказом для відвідування закладів освіти. Втім, якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У разі появи наступних симптомів дитині краще залишатися вдома та звернутися по медичну допомогу

• висока температура;

• безперервний кашель;

• в’ялість та загальна слабкість;

• втрата або зміна нюху або смаку.

У МОЗ також пояснили, що діти дошкільного та молодшого шкільного віку більш сприйнятливі до вірусних інфекцій та частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання. Якщо йдеться про малюків у дошкільному навчальному закладі, то вони хворіють набагато частіше ніж ті, які не відвідують садочок і не мають контактів з іншими дітьми, у т.ч. братами чи сестрами.

Упродовж другого року відвідування дитячого колективу кількість захворювань на респіраторні захворювання зменшується, оскільки вплив великої кількості мікробів та вірусів формує імунітет.

Нагадаємо, лікарка Ганна Горбань також розповіла, що новий штам коронавірусу "Дельта" може спровокувати у дітей мультисистемний запальний синдром, який дуже небезпечний.

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