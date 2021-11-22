Чи можна інфікуватися коронавірусом на свіжому повітрі та за яких умов

Чи можна інфікуватися коронавірусом на свіжому повітрі та за яких умов

На думку лікаря, підхопити коронавірус можна навіть на вулиці, але за певних умов.

До перемоги над коронавірусом ще далеко, а от зробити все від себе залежне, щоб його не підхопити можна - це не лише вакцинація, а й дотримання певних правил. Вірус можна підхопити практично всюди, навіть на свіжому повітрі.

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Про це розповів в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger відомий дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер.

На думку дослідника, щоб заразитися коронавірусом на свіжому повітрі, треба безпосередньо контактувати із хворим.

" Я дослідив, чи можна заразитися, коли на пробіжці біжиш за іншою людиною. Мені вдалося показати, що великі краплі потрапляють дуже рідко, а хмара дрібних частинок рідини, які утворюються під час дихання, швидко розсіюється. За умови, що ви не біжите за інфікованою людиною дуже довго, ризик заразитися дуже малий. Але потрібно бути обережним, якщо ви стоїте обличчям до нього і перебуваєте від нього на відстані витягнутої руки. Це може бути небезпечним як у приміщенні, так і на вулиці, особливо якщо у співрозмовника під час розмови виділяються краплі рідини", - говорить Міхаель Рідікер.

Нагадаємо, що Австрія закривається на локдаун, а Італію і Францію охопили COVID-протести.

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