Чи можна консервувати та маринувати з морською та йодованою сіллю

Чи можна консервувати та маринувати з морською та йодованою сіллю

Попереду літо, сезон консервації. А після закриття найбільшого підприємства з виробництва солі "Артемсіль" кам'яна сіль зникла з прилавків магазинів, стала дефіцитом. Чим можна при консервації замінити звичайну сіль, чи можна солити та маринувати за допомогою морської солі, чи підходить для цього йодована сіль - в матеріалі ТСН.ua

Морську сіль не лише можна використовувати для консервації та маринування овочів грибів, вона має купу цілющих властивостей та переваг перед звичайною сіллю.

Переваги морської солі

У морській солі містяться 40 мікро- та макроелементів, які необхідні для здоров'я людини, найважливіші - це хлор, натрій, фосфор, калій, магній, цинк, селен, йод та інші. Тому консервація з морською сіллю корисніша ніж зі звичайною.

В морській солі в рази менше шкідливого нерозчинного осаду, ніж у кам'яній, що дозволяє довше зберігати консервацію. Морська сіль не містить каменів, бруду, в ній немає нерозчинних опадів.

Морська сіль не затримує воду в організмі людини, а навпаки виводить її. Тому після поїдання солінь у людини не буде утворюватися набряків, викликаних застоєм в організмі рідини через сіль.

При використанні в соліннях овочів і грибів, а також інших продуктів, морська сіль зберігає справжні смакові якості продуктів. Овочі виходять смачними та хрусткими.

Ідеальний варіант для консервації зелені, овочів, грибів. сіль великого або середнього дроблення.

Яку сіль можна викоистовувати для консервації

Чи можна для консервації використовувати йодовану сіль

Раніше вважалося, що йодована сіль не годиться для зимових заготівель. Пов'язано це було з тим, що спочатку для йодування солі застосовувалася така нестабільна речовина, як йодид калію. Він швидко випаровувався при зберіганні та кулінарній обробці їжі, тому при засолюванні овочів смак та колір продуктів змінювався. Змінювалися смакові якості продукті, овочі розм'якшувалися, втрачали форму, часто продукти набували гіркого присмаку, могли початися процеси бродіння. Через властивості швидко випаровуватись термін зберігання продуктів з такою сіллю був обмежений.

Пізніше для йодування солі стали використовувати йодат калію. Він є стабільною речовиною, яка не руйнується при тривалому зберіганні та термічній обробці. Новий спосіб йодування дозволив виробникам збільшити термін придатності такої солі до 9 місяців. Така сіль не впливає на колір, смак і консистенцію продуктів. Таку сіль можна використовувати при консервації.

Яку сіль можна викоистовувати для консервації

Читайте також:

Як позбутися мурах у будинку чи квартирі, на городі назавжди: перевірені способи

Як відмити жирний посуд без гарячої води та хімічних засобів: три ефективні способи

Як почистити білі кросівки в домашніх умовах: найкращі поради