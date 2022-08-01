Чи можна купатися в басейні або водоймі жінкам, які годують грудьми: як захиститися від інфекцій

Влітку під час спеки хочеться відпочити на березі озера, річки чи моря.
Матері, які годують грудьми немовлят, не виняток.
Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.
Чи можна купатися в басейні або водоймі жінкам, які годують грудьми? Як захистити себе та свою дитину від інфекцій, які можуть знаходитися в воді?
Важливо! У регіонах, які перебувають чи перебували під окупацією, та там, де вели або продовжують вести бойові дії, купатися заборонено, адже це небезпечно для життя! Там, де купальний сезон відкрили, плавати можна лише в місцях, спеціально визначених для цього обласними військовими адміністраціями.
Читайте в картках нижче.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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