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Чи можна купатися в басейні або водоймі жінкам, які годують грудьми: як захиститися від інфекцій

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Чи можна купатися в басейні або водоймі жінкам, які годують грудьми: як захиститися від інфекцій

Фото: Pexels

Влітку під час спеки хочеться відпочити на березі озера, річки чи моря.

Матері, які годують грудьми немовлят, не виняток.

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook. 

Чи можна купатися в басейні або водоймі жінкам, які годують грудьми? Як захистити себе та свою дитину від інфекцій, які можуть знаходитися в воді? 

Важливо! У регіонах, які перебувають чи перебували під окупацією, та там, де вели або продовжують вести бойові дії, купатися заборонено, адже це небезпечно для життя! Там, де купальний сезон відкрили, плавати можна лише в місцях, спеціально визначених для цього обласними військовими адміністраціями.

Читайте в картках нижче.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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