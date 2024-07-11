Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: пояснення депутата

За словами нардепа, люди, які не змогли прийти та оновити дані у ТЦК до 16 липня, знову і надалі це зробити без штрафу.

Військовозобов'язані в Україні зможуть оновити свої облікові дані без штрафу навіть після 16 липня.

Про це заявив народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Федієнко, передає "Київ24".

"Дивіться, від того, що наступає дата 16 липня… це жодним чином не каже про те, що після цієї дати… Тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухилянтами, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу наголосити, що ТЦК повинен провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним громадянином військовозобов’язаним", – каже нардеп.

За його словами, люди, які не змогли прийти та оновити дані у ТЦК до 16 липня, зможуть і надалі це зробити. У такому випадку адміністративний кодекс передбачає, що на таких людей не будуть накладати штрафи. Адже вони самостійно усунули таке правопорушення.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня.

На думку адвокатки Дар'ї Тарасенко, від 17 липня ТЦК знову активізує перевірку документів на вулиці.

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