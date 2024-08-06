Чи можна оскаржити неправомірні дії співробітника ТЦК або Нацполіції: Веніславський дав відповідь

Якщо людина потрапила у ситуацію, яка, на її думку, пов'язана з неправомірними діями або з перевищенням посадових обов'язків посадовця ТЦК та СП або Нацполіції, вона має повне право їх оскаржити.

Про це заявив нардеп і член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє "Суспільне".

Нардеп додав, що це можна зробити у суді або ж звернутися до вищого керівництва.

"Можна написати нам сигнал на офіційну адресу комітету, офіційну адресу народних депутатів. Ми всі такі питання, коли отримуємо сигнали, порушуємо на рівні керівництва. Проводяться службові розслідування, і вони отримують належне реагування", — заявив Веніславський.

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