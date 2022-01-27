Чи можна оскаржити несправедливий розмір пенсії і як це зробити

Чи можна оскаржити несправедливий розмір пенсії і як це зробити

Вважаєте, що розмір пенсії було розраховано неправильно і через це ви отримуєте несправедливо занижені виплати? Пенсіонер може поборотися за перерахунок і навіть змінити вид пенсійного забезпечення. Коли це спрацює і що потрібно робити – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Несправедливий розмір пенсії: документи для оскарження

Як зазначають у виданні “На пенсії”, якщо у пенсіонера немає трудової книжки або в ній відсутні (вказані неточні) записи про період роботи, можна підтвердити свій стаж за допомогою наступних документів:

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довідка з місця роботи (архіву);

витяг із наказу;

особовий рахунок, на який нараховувалася заробітна плата, або відомості про її розмір;

письмовий трудовий договір, угода з відміткою її виконання;

будь-які документи, в яких можуть міститися відомості про період роботи.

Якщо не збереглося жодних документів, які можуть підтвердити, що ви працювали в певний період часу, не варто переживати. Згідно з “Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній” можна звернутися до територіального органу Пенсійного Фонду, щоб отримати підтвердження на основі показань свідків (проводиться спеціальна процедура).

Несправедливий розмір пенсії: куди звертатись?

Насамперед потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за місцем свого проживання. Якщо тут вам не допоможуть, тоді можна вимагати роз’яснення в Мінсоцполітики. Якщо ситуацію не виправлять і тут, єдиним рішенням проблеми стане звернення до суду.