Чи можна під час лікування туберкульозу цілуватися та займатися сексом: поради

Чи можна під час лікування туберкульозу цілуватися та займатися сексом: поради

Через статевий акт туберкульоз не передається.

Чи можна під час лікування туберкульозу цілуватися та займатися сексом?

Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".



Багато людей помилково вважають, що туберкульоз — це хвороба, яка несе в собі тільки обмеження і заборони. Насправді це не так.



Якщо ви приймаєте щонайменше 2-3 тижні ефективне лікування і є безпечним для оточення (не виділяєте бактерії), що підтверджено вашим особистим лікарем, та маєте задовільний стан, ви можете займатися сексом та цілуватися. Через статевий акт туберкульоз не передається.

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Щоб бути спокійнішими в цьому питанні не соромтеся звертатися до свого особистого лікаря за додатковою консультацією.

"У вас є потреба не тільки в лікуванні, а й в позитивних емоціях. Адже вони також сприяють одужанню", - йдеться в повідомленні.

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