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Чи можна під час лікування туберкульозу цілуватися та займатися сексом: поради 

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Чи можна під час лікування туберкульозу цілуватися та займатися сексом: поради 

Pexels

Через статевий акт туберкульоз не передається. 

Чи можна під час лікування туберкульозу цілуватися та займатися сексом?

Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний". 
 
Багато людей помилково вважають, що туберкульоз — це хвороба, яка несе в собі тільки обмеження і заборони. Насправді це не так. 
 
Якщо ви приймаєте щонайменше 2-3 тижні ефективне лікування і є безпечним для оточення (не виділяєте бактерії), що підтверджено вашим особистим лікарем,  та маєте задовільний стан, ви можете займатися сексом та цілуватися. Через статевий акт туберкульоз не передається. 

Щоб бути спокійнішими в цьому питанні не соромтеся звертатися до свого особистого лікаря за додатковою консультацією. 

"У вас є потреба не тільки в лікуванні, а й в позитивних емоціях. Адже вони також сприяють одужанню", - йдеться в повідомленні. 

Раніше ми писали про те, як відрізнити коронавірус від туберкульозу

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