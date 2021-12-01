Чи можна під час лікування туберкульозу цілуватися та займатися сексом: поради 

Через статевий акт туберкульоз не передається.
Чи можна під час лікування туберкульозу цілуватися та займатися сексом?
Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".
Багато людей помилково вважають, що туберкульоз — це хвороба, яка несе в собі тільки обмеження і заборони. Насправді це не так.
Якщо ви приймаєте щонайменше 2-3 тижні ефективне лікування і є безпечним для оточення (не виділяєте бактерії), що підтверджено вашим особистим лікарем, та маєте задовільний стан, ви можете займатися сексом та цілуватися. Через статевий акт туберкульоз не передається.
Щоб бути спокійнішими в цьому питанні не соромтеся звертатися до свого особистого лікаря за додатковою консультацією.
"У вас є потреба не тільки в лікуванні, а й в позитивних емоціях. Адже вони також сприяють одужанню", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали про те, як відрізнити коронавірус від туберкульозу.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.