Чи можна пити воду у Києві: комунальники пояснили, що відбувається

Киян налякало доручення з соціальних мереж, про запасання водою на 5 днів.

За прогнозами Українського гідрометцентру, забруднення води на річках Десна та Сейм може досягти Деснянського водозабору Києва орієнтовно 10-12 вересня.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Людмила Гінзбург нібито направила листа керівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста Києва, у якому зазначається, що у зв'язку із вкидами Російською Федерацією у водойми України шкідливих речовин, що суттєво впливають на якість питної та технічної води, є реальною загрозою негативного впливу на здоров'я населення міста Києва та працівників закладів охорони. Вона доручила керівникам закладів охорони здоров’я терміново оновити запаси питної та технічної води у закладах в розрахунку максимальної потреби на 5 діб.

Лист з нібито попередженням

У Київводоканалі вкотре нагадують, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці знаходиться під контролем. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає.

"Фахівці Київводоканалу постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. У разі погіршення показників у Десні, технологічний процес водопідготовки буде негайно скоригований. За необхідності фахівці застосують відповідні реагенти, щоб гарантувати належний рівень очищення та безпеки води для споживачів", - зазначили ТСН.ua у пресслужбі Київводоканалу.

Київводоканал разом із державними службами постійно проводить моніторинг якості води у річці Десна, у разі будь-яких загроз будуть вжиті всі необхідні заходи.

Щодо листа директорки Департаменту охорони здоров’я Людмили Гінзбург, у якому йдеться про доручення термінового зробити оновлення та запас питної та технічної води на 5 діб для підприємств охорони здоров’я Києва, то поки не вдалося встановити його достовірність.

"У нас немає інформації – справжній лист чи не справжній. Можливості перевірити по системі діловодства, теж наразі немає", - повідомили ТСН.ua в КМДА.

Там додають, що інформація про стан води у водопровідній мережі столиці, розміщена на сайті міської адміністрації.

Як повідомляють в КМДА, за даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контролюючих служб, наразі підстав для паніки нема — показники питної води в столиці залишаються в нормі.

В КМДА запевняють, що ситуація із якістю води в столиці контрольована. Профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро.

«Якщо якість води погіршиться, ПрАТ «АК «Київводоканал» негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил», - йдеться в повідомленні.

На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою. «Окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій. Зокрема, звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води», - додають в КМДА.

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