Чи можна позбавити громадянства ухилянтів за кордоном: екссуддя КС пояснив

Суддя назвав провокативними розмови про можливість позбавлення громадянства ухилянтів від військової служби за мобілізацією.

Екссуддя Конституційного суду України Віктор Шишкін пояснив, чи було б законним позбавлення громадянства ухилянтів від мобілізації, які перебувають за кордоном.

Про це колишній суддя КС розповів у інтерв’ю hromadske.

За словами Шишкіна, позбавлення українського громадянства чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації, було б неконституційним.

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"Відповідно до статті 25 Конституції, громадянина України не можна позбавити громадянства. Він може змінити громадянство за власним бажанням. Наші чоловіки втекли за кордон – так, це погано. Але йдеться не про юридичну, а про суспільну відповідальність", – пояснив екссуддя КС.

Він наголосив, що Україна не має права позбавляти громадянства ухилянтів, які ховаються за кордоном.

"Тому розмови про це – провокативні. Треба шукати інші форми розв'язання цієї проблеми" , – додав Шишкін.

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Нагадаємо, в середині грудня народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла запропонувала позбавляти громадянства та арештовувати майно тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час війни.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що є питання до військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. За словами президента, вони повинні якщо не воювати на фронті, то працювати і сплачувати податки до українського бюджету.

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