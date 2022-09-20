Чи можна робити щеплення дітям з порушеннями розумового та моторного розвитку: відповідь педіатра

Батьки дітей із порушеннями розвитку знають, як багато догляду та піклування про здоров’я вони потребують. Адже звичайні хвороби, які здорові діти переносять відносно легко, у малюків із порушеннями розвитку можуть протікати з ускладненнями.

Саме тому таким дітям критично важливо мати як обов’язкові, так і необов’язкові щеплення.

“Часто батьки дітей із затримками моторного розвитку помилково думають, що для них щеплення протипоказані. Тоді ж як все навпаки – організм дітей з ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна чи іншими порушеннями уразливіший до інфекцій, а хвороби можуть перебігати важко та нерідко завершуються ускладненнями. Також ці дітки проводять більше часу у медичних установах чи центрах розвитку, де контактують із великою кількістю людей, тому ризик «підхопити» інфекцію в них вищий. Саме тому порушення розвитку – є показанням як до обов’язкових, так і до рекомендованих щеплень, – пояснює педіатр Олена Костюк.

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