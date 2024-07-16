Чи можна судитися із ТЦК, якщо не встигли оновити дані: відповів адвокат

Звернення до суду не гарантує, що штраф знімуть.
Військовозобов'язаний чоловік, який не встиг оновити дані, має повне право звернутися до суду на ТЦК та СП.
Про це розповів "Громадському" військовий адвокат Віталій Савко.
Однак, як він наголосив, у такому разі слід зібрати докази, що спроба актуалізувати дані була, але з певних причин виявилася невдалою. За його словами, не обовʼязково збирати докази щодо всіх трьох способів актуалізації - достатньо мати бодай один.
"Наприклад, якщо людина хоче оновити дані через "Резерв+", але в неї постійно «висне» додаток чи не підтягується інформація - і це не проблеми з телефоном, а саме всередині застосунку. У такому разі потрібно зробити скриншоти та запис екрана", - зазначає Віталій Савко.
Якщо ж військовозобовʼязаний обрав шлях фізично піти до ЦНАПу чи ТЦК та оновити дані, проте там цього зробити не вдалося, також слід зняти відео, підкреслив адвокат.
"Очевидно, що ТЦК, виходячи з тих дій, які вони роблять, будуть намагатися притягнути до відповідальності людей, які вчасно не актуалізували свої дані. А втім, на мій погляд, з такими доказами штрафи скасовуватимуть", - впевнений Савко.
Водночас він попереджає, що звернення до суду не гарантує, що штраф знімуть. Якщо людина програє суд, у неї буде 15 діб для того, щоб добровільно його сплатити. Інакше справа дійде до виконавчого провадження.
Нагадаємо, раніше ми розповідали все про оновлення даних: чи можна після 16 липня, як уникнути штрафу і чи треба носити документи.
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