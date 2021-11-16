Чи можна святкувати 40 років? Народні прикмети, повір'я, заборони, традиції

Чому ж не святкують 40 років і які народні прикмети стали цьому причиною? До традицій та заборон не святкувати 40-річчя можна ставитися по-різному. Хтось шукає в них потаємний сенс, інші вірять у традиції наших предків, а треті мають щодо їх правдивості великі сумніви.

ТСН.ua розбирався з традиціями та повір'ями .

40-річний ювілей з давніх пір був оточений таємницями. Навіть сьогодні цей день народження намагаються не святкувати. Існує чимало пояснень, які забороняють святкування 40-річчя. Деякі з них навіть стверджують, що урочистості в цей день можуть призвести до нещасть в житті.

Чому не можна святкувати сорокаріччя у християнстві

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У християн цифра 40 пов’язана з різними важливими подіями:

саме 40 днів тривав Всесвітній потоп;

єврейський народ блукав пустелею в пошуках щасливого життя 40 років;

після розп’яття Ісус вознісся на небо через 40 днів;

вважається, що душа людини стільки ж знаходиться на землі після своєї смерті;

після народження дитини жінці не дозволяють заходити до храму 40 днів, поки вона не очиститься.

Напевно, саме тому у свідомості людей відклалося, що ця цифра пов’язана зі стражданнями, смертю, нещастями. І багато ювілярів намагаються відкласти святкування 40 років і не запрошувати друзів на урочисті події.

За народними прикметами, якщо чоловік відсвяткував свої 40 років, значить, до 50 він не доживе. А ось сорокаріччя для жінок було такою собі межею, після якої приходило біологічне старіння. Тому особливої уваги до цієї сумної дати намагалися не привертати.

Чому не святкують 40 років на думку езотериків

Чому не святкують 40 років / pixabay.com

З точки зору нумерології ця цифра не має ніякого негативного значення. До прикладу, “4” є символом творення. Тому езотерики часто сприймають сорокарічний ювілей як зміну сприйняттів, трансформацію розуму. В той же час, з приходом сорокаріччя енергетика людини слабшає і якщо серед гостей знайдеться хтось “з поганим оком”, то може наврочити ювіляра, забрати його силу та щастя.

Деякі сучасні ворожки пов’язують 40-річний ювілей з картами ТАРО та їхніми магічними властивостями. Там число 40 відповідає старшому аркану “Смерть”. При цьому карта навіть позначається буквою “М”, яка є символом цифри “4”. Тому інколи нумерологія рекомендує не святкувати 40 років, щоб не привернути до себе хвороби, нещастя та страждання.

Чому не святкують ювілей 40 років в різних світових культурах

Існує кілька цікавих традицій щодо святкування 40 років в інших культурах. Наприклад, цей день дуже рідко святкують в Японії. В країні сонця, що сходить, 40 прирівнюють до числа “4”, яке тут символізує смерть. А найбільш забобонні жителі навіть не святкують будь-які дні народження, в яких присутня четвірка. В Японії багато що залежить від виховання, традицій і віри.

Святкування 40-річчя повністю заборонено у жителів мусульманських країн. Але тут причина зовсім проста — мусульмани взагалі не святкують дні народження, адже такої події немає в цій культурі. А ось в Європі про заборони, що стосуються сорокаріччя навіть і не чули.

Чи можна справляти 40 років: що говорять астрологи

В астрології існує думка, що в момент, коли людині виповнюється сорок років, на її життя починають впливати Плутон і Уран. Ці планети є передвісниками подій, що можуть принести радикальні зміни в життя, більшість з яких будуть негативними. Серед найбільш розповсюджених: нещасні випадки, кризи, негаразди з грошима, розлучення, проблеми зі здоров’ям. Саме тому святкувати 40 років не прийнято.

40 років: святкувати чи ні з точки зору психології

40 років: святкувати чи ні? / pixabay.com

З точки зору фізіології і психології 40 років можна назвати дуже важливим рубежем. Після цієї дати стан здоров’я часто погіршується. В жіночому організмі проходять певні зміни, які готують її до менопаузи. У чоловіків та жінок починають проявлятися хронічні захворювання, з’являється перша сивина, шкіра покривається зморшками і стає не такою пружною. Віра у привабливість тане, що не може не впливати на емоційний та психологічний стан. А урочисті події з нагоди сорокаріччя викликають лише сум і негатив.

Проте психологи радять не піддаватися впливу поганих думок і зібрати найближчих людей, щоб провести цей день в приємному спілкуванні.

Традиції та святкування 40 років згідно з народними прикметами та повір'ями

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Якщо ви попри все хочете відсвяткувати 40-річчя, можна спробувати наступні варіанти:

провести урочисті події на честь того, що минає 39 років напередодні ювілею;

відсвяткувати 40 років і 1 день;

запросити лише найближчих людей, які точно не захочуть вам наврочити;

придумати будь-яку іншу причину, щоб зібрати гостей, прикрасити будинок відповідно до нової тематики і попрохати гостей не вітати вас з днем народження.

І обов’язково вірте лише в хороші прикмети, які точно принесуть вам щастя!

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