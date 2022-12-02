Чи можна тримати вдома засушені квіти: що про це кажуть народні прикмети

Хоча б раз кожен з нас залишав в будинку засушені квіти. Особливо часто їх зберігають дівчата, щоб зберегти пам'ять про перше побачення чи день весілля. Що кажуть народні прикмети: чи можна зберігати вдома засушені квіти? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Чи можна зберігати вдома засушені квіти

Якщо вірити народним прикметам, робити цього категорично не можна. Адже це, на думку наших предків, може стати причиною втрати сили і молодості. Здавна вірили — як квіти втрачають свою зовнішню красу під час засихання, так і власник букету, в якому стоять засушені рослини, захворіє, втратить всі сили і накличе на себе страшні біди. Саме тому не варто надовго залишати такі квіти у вазі. Крім того, якщо ви не викинули букет вчасно і він все ще стоїть у воді, то починає потроху загнивати. Через це в домі з'являється чимало бактерій.

Чому саме не можна тримати вдома засушені квіти? За народними прикметами ви можете накликати на себе і членів своєї сім'ї:

смерть;

нещастя і невдачі;

фінансові втрати;

втрату близької людини;

розвиток хвороб;

втрату сімейного благополуччя.

Які квіти дозволено тримати вдома в засушеному виді

Однак є й такі квіти, які ви можете спокійно тримати вдома навіть засушеними. Йдеться про лікарські рослини. Своєму власнику вони не лише не принесуть жодної шкоди, а й допоможуть покращити здоров'я та благополуччя.

Серед основних квітів, які можна засушувати і зберігати в будинку, варто виділити: пижмо, лаванда, материнка, ромашка, чебрець, м'ята, полин.