Чи можна уникнути мобілізації після сплати штрафу: відповідь юриста

Юристка пояснила, що обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою відсутні.
Якщо військовозобов'язаному виписали штраф за неявку до ТЦК або відсутність облікових даних і чоловік його оплатив, це не означає, що він не піде в армію.
Про це заявила адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь у коментарі "РБК-Україна".
"Сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби", – наголосила юристка.
За її словами, оплата штрафу є лише "виконанням обов'язку за порушення" – неявку за повісткою у визначену дату.
"Будь-яка наступна повістка та неявка в цю дату буде новим порушенням", – зазначила Кісь.
Вона пояснила, що обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою відсутні.
"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури – направлення повістки поштою – штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", – припустила адвокатка.
Вона зауважила також, що ТЦК не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".
"І кожного разу – штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", – підсумувала Лариса Кісь.
Раніше юрист розповів, як дізнатися про штраф від ТЦК і чи можна його оскаржити.
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