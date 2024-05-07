Чи можна в соцмережах розповідати про роботу ТЦК: що за це передбачено законом

Коли українці, зокрема блогери та різні експерти, в соцмережах розповсюджують інформацію про роботу ТЦК на Хмельниччині, це призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призиву.

Про це повідомили в пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК та СП.

“Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян - призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призиву на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету Збройних Сил України у суспільстві”, - розповіли в Хмельницькому ТЦК та СП.

Там також додали, що розповсюдження інформації соцмережами містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 КК України (“Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період”).

За це передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що секретар оборонного комітету Верховної Ради, нардеп Роман Костенко розкритикував низку порушень у роботі ТЦК та СП.

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