Чи можна відмовитись від отримання повістки: юрист розкрив подробиці

Під час мобілізації в Україні вручення на вулиці незаповнених повісток не передбачено законом. Представники військкомату можуть вручати вже заповнені повістки на вулиці, але не виписувати їх там. У випадку порушень громадянин має право вимагати скласти акт відмови від повістки.

Про це розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" під час всеукраїнського телемарафону адвокат Андрій Новак.

"В першу чергу у вас мають дізнатися ваші персональні дані - прізвище, ім'я, по-батькові. Це робить поліція, коли встановлює вашу особу і перевіряє документи... Але в будь-якому випадку, якщо в вас перевіряють документи, ці дані передаються представникам військкоматів, і вони на місці "на колінці" заповнюють повістку і будуть намагатися вам вручити. В такому випадку ви можете або взяти повістку і з'явитися до військкомату, або не з'явитися, але за це буде відповідальність", - зазначив адвокат.

Також, за його словами, можна відмовитись від отримання повістки і наполягати, щоб представники військкоматів складали акт відмови:

"Цей документ передбачений чинним законодавством, його має готувати і складати представник військкомату за участі двох свідків, де ви маєте вказати поважну причину, чому ви відмовляєтесь взяти повістку - наприклад, вручила неуповноважена особа".

Як пояснив Новак, можна перевірити повноваження особи, яка буде вручати повістку:

"Щоб було чітко зазначено, що певний "громадянин Петренко" дійсно працює у військкоматі. Перевірити, чи є у нього витяг з наказу або розпорядження, що саме цей "громадянин Петренко", представник військкомату, уповноважений на вручення повісток".

За словами юриста, якщо всього цього немає, "то в ідеальному світі можна було б спокійно відмовлятися від отримання повістки і йти далі". Але в українських реаліях "трапляються ситуації, як в Одесі, коли застосували силу, направили примусово в автобус і до військкомату".

На запитання, яка відповідальність за те, що людина не підписує і не бере повістку, Новак відповів:

"Відповідальності за те, що не береш повістку, не передбачено взагалі ніякої. Це є твоє право не отримати повістку, саме тому складається акт відмови, де ти вмотивовано пояснюєш, чому ти відмовляєшся. Потім цей акт буде розглядатися керівником центру комплектування. Він буде розглядати адміністративну справу, на яку має вас запросити, але часто не запрошують, і вже притягувати до адміністративної відповідальності".

Водночас, уточнив юрист, щодо місця, де можуть вручити вже заповнену повістку, немає жодних обмежень.

Раніше головний військовий комісар Львівщини Олександр Тищенко заявив, що вручення повісток на вулиці та в інших громадських місцях не суперечить закону України.

Юристка Вікторія Тютюнникова вважає, що повістку можуть заповнювати перед врученням, але в тому разі, якщо це робиться у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Адвокат Андрій Новак пояснив, які причини законно дозволяють не прийти до військкомату, коли повістка на руках. Зокрема, поважними для неявки причинами є стан здоров’я, смерть рідних, догляд за хворими рідними, стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація та складання іспитів у ВНЗ.

Читайте також: