Чи можна відмовитися від мобілізації через релігію: пояснення юристки

В Україні є низка основних релігійних організацій, які забороняють брати до рук зброю.
Згідно з Конституцією України, громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом несення невійськової альтернативної служби.
Деталі щодо мобілізації та подальшої служби в армії під час війни на тлі релігійних переконань пояснила юристка Діана Скумадчук, передає "РБК-Україна".
За її словами, формально такі громадяни перебувають у складі Збройних сил України, проте брати участі у бойових діях вони не повинні.
На цьому ж таки наголосив Верховний суд України у справі №344/12021/22 (провадження №51-90км24), де зазначив, що громадянин має право відмовитись від проходження військової служби з релігійних переконань, проте йому потрібно обов'язково довести такі фактори:
- належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї
- щирість свого вірування з послідовними діями та доказами (наприклад, ходіння в церкву впродовж декількох років, постійні пожертви для церкви тощо)
"Якщо дані факти громадянин доведе на практиці у суді, то він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України", - пояснила юристка.
Які релігії забороняють брати до рук зброю
В Україні можна виділити низку основних релігійних організацій, вчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї:
- адвентисти-реформісти та адвентисти сьомого дня
- євангельські християни та євангельські християни-баптисти
- мученики та свідки Єгови
- харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами
- християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами
- товариство Свідомості Крішни.
Раніше капелан пояснив, чи можна виправдати ухилянтів через релігійні переконання.
Читайте також: