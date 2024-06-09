Чи можна відмовитися від мобілізації через релігію: пояснення юристки

В Україні є низка основних релігійних організацій, які забороняють брати до рук зброю.

Згідно з Конституцією України, громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом несення невійськової альтернативної служби.

Деталі щодо мобілізації та подальшої служби в армії під час війни на тлі релігійних переконань пояснила юристка Діана Скумадчук, передає "РБК-Україна".

За її словами, формально такі громадяни перебувають у складі Збройних сил України, проте брати участі у бойових діях вони не повинні.

На цьому ж таки наголосив Верховний суд України у справі №344/12021/22 (провадження №51-90км24), де зазначив, що громадянин має право відмовитись від проходження військової служби з релігійних переконань, проте йому потрібно обов'язково довести такі фактори:

належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї

щирість свого вірування з послідовними діями та доказами (наприклад, ходіння в церкву впродовж декількох років, постійні пожертви для церкви тощо)

"Якщо дані факти громадянин доведе на практиці у суді, то він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України", - пояснила юристка.

Які релігії забороняють брати до рук зброю

В Україні можна виділити низку основних релігійних організацій, вчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї:

адвентисти-реформісти та адвентисти сьомого дня

євангельські християни та євангельські християни-баптисти

мученики та свідки Єгови

харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами

християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами

товариство Свідомості Крішни.

Раніше капелан пояснив, чи можна виправдати ухилянтів через релігійні переконання.

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