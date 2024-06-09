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Чи можна відмовитися від мобілізації через релігію: пояснення юристки

Чи можна відмовитися від мобілізації через релігію: пояснення юристки

Чи може релігія звільнити від мобілізації / Фото: ТСН.ua

В Україні є низка основних релігійних організацій, які забороняють брати до рук зброю.

Згідно з Конституцією України, громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом несення невійськової альтернативної служби.

Деталі щодо мобілізації та подальшої служби в армії під час війни на тлі релігійних переконань пояснила юристка Діана Скумадчук, передає "РБК-Україна".

За її словами, формально такі громадяни перебувають у складі Збройних сил України, проте брати участі у бойових діях вони не повинні.

На цьому ж таки наголосив Верховний суд України у справі №344/12021/22 (провадження №51-90км24), де зазначив, що громадянин має право відмовитись від проходження військової служби з релігійних переконань, проте йому потрібно обов'язково довести такі фактори:

  • належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї
  • щирість свого вірування з послідовними діями та доказами (наприклад, ходіння в церкву впродовж декількох років, постійні пожертви для церкви тощо)

"Якщо дані факти громадянин доведе на практиці у суді, то він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України", - пояснила юристка.

Які релігії забороняють брати до рук зброю

В Україні можна виділити низку основних релігійних організацій, вчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї:

  • адвентисти-реформісти та адвентисти сьомого дня
  • євангельські християни та євангельські християни-баптисти
  • мученики та свідки Єгови
  • харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами
  • християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами
  • товариство Свідомості Крішни.

Раніше капелан пояснив, чи можна виправдати ухилянтів через релігійні переконання.

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