Чи можна відмовитися від проходження ВЛК: пояснення юристки

Прямої заборони відмовитись від ВЛК немає, але обов'язок є.

В Україні немає прямих заборон відмовлятися від проходження ВЛК, але в той же час обов'язок його проходити існує.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі РБК-Україна.

Проходження ВЛК

Медогляд військовозобов’язаних проводять за рішенням керівників ТЦК та СП ВЛК ТЦК та СП на збірних пунктах районних (міських) ТЦК та СП або у закладах охорони здоров’я комунальної чи державної форми власності лікарями, які включаються до складу ВЛК військкоматів.

"Основні задачі військово-лікарської експертизи – добирати громадян, придатних за станом здоров'я до військової служби, для укомплектування Збройних Сил України та аналізувати результати медичного огляду, розробляти заходи щодо комплектування Збройних Сил особовим складом, придатним до військової служби за станом здоров'я", – каже адвокатка.

Вона пояснює, що теоретично людина може відмовитись проходити ВЛК.

"Змусити її ніхто не може, якщо вона не хоче. Однак на практиці це буде нести за собою адміністративну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

У разі, якщо людина відмовляється проходити ВЛК, вона вважається повністю здоровою.

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"І відповідно, на неї можна розраховувати як на майбутнього мобілізованого. І якщо людина відмовляється від мобілізації, то вважається ухилянтом. Тобто прямої заборони відмовитись від ВЛК немає, але обов'язок є", – каже адвокатка.

Згідно Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які приписані до призовних дільниць, і які тільки збираються до них приписуватися, зобов’язані проходити обов’язковий медичний огляд.

"Це потрібно, щоб виявити у них можливі фізичні або психічні вади і щоб сформувати людський резерв, щоб держава мала в майбутньому можливість мобілізувати відповідну кількість осіб з урахуванням потреб ЗСУ та ситуації на фронті", - додала вона.

Нагадаємо, частина ухвалених змін, згідно з законом про мобілізацію, стосується безпосередньо медичної системи: роботи ВЛК, проходження медоглядів, перевірки рішень медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та відстрочки від призову.

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