Чи можна відвідувати Туреччину після руйнівного землетрусу - відповідь посла України

Посол України в Туреччині Василь Бондар розповів, що українці можуть відвідувати захід та центр Туреччини, проте в постраждалі від землетрусу регіони краще не їхати.

Про це він сказав 7 лютого під час брифінгу.

Український посол наголосив, що інші регіони Туреччини, де не було землетрусу, безпечні. Проте в потерпілі частини краще не їхати, оскільки там досі працюють рятувальники.

"Аеропорти в Стамбулі, Анкарі і в ключових містах центральної і західної Туреччини працюють у звичному режимі. Ніяких загроз чи побоювань для громадян України там немає. Більшість уражених територій — від Газіантепу, Адани, Мерсіна — це в основному південь та південний схід Туреччини. Там значна кількість аеропортів виведена з ладу або закрита для пасажирського сполучення. Основна рекомендація: в ці регіони їхати не потрібно", — зазначив Василь Боднар.

Руйнівний землетрус в Туреччині

У Туреччині у понеділок, 6 лютого, стався руйнівний землетрус, через який загинули тисячі людей. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті, Ліван, Грузії, Лівії та Ізраїлі. Через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс. Було зафіксовано до 20 підземних поштовхів.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив про 3419 убитих і понад 20 000 поранених. Проте у ВООЗ вважають, що жертв може бути набагато більше.

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