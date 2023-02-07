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Чи можна відвідувати Туреччину після руйнівного землетрусу - відповідь посла України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Чи можна відвідувати Туреччину після руйнівного землетрусу - відповідь посла України

Фото: Associated Press

Південь та схід Туреччини залишаються небезпечними.

Посол України в Туреччині Василь Бондар розповів, що українці можуть відвідувати захід та центр Туреччини, проте в постраждалі від землетрусу регіони краще не їхати. 

Про це він сказав 7 лютого під час брифінгу. 

Український посол наголосив, що інші регіони Туреччини, де не було землетрусу, безпечні. Проте в потерпілі частини краще не їхати, оскільки там досі працюють рятувальники. 

"Аеропорти в Стамбулі, Анкарі і в ключових містах центральної і західної Туреччини працюють у звичному режимі. Ніяких загроз чи побоювань для громадян України там немає. Більшість уражених територій — від Газіантепу, Адани, Мерсіна — це в основному південь та південний схід Туреччини. Там значна кількість аеропортів виведена з ладу або закрита для пасажирського сполучення. Основна рекомендація: в ці регіони їхати не потрібно", — зазначив Василь Боднар.

Руйнівний землетрус в Туреччині 

У Туреччині у понеділок, 6 лютого, стався руйнівний землетрус, через який загинули тисячі людей. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті, Ліван, Грузії, Лівії та Ізраїлі. Через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс. Було зафіксовано до 20 підземних поштовхів. 

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив про 3419 убитих і понад 20 000 поранених. Проте у ВООЗ вважають, що жертв може бути набагато більше. 

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Дата публікації
Перегляди
1545
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