Чи можна виготовити більше мільйона FPV-дронів: Федоров приголомшив заявою

Україна може зробити більше ніж мільйон FPV-дронів. Крім того, передбачені й інші категорії.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Виробництво і постачання збільшені більше ніж у 100 разів

За словами Федорова, є плани зробити більше за мільйон FPV-дронів. Це абсолютно можливо.

"Також будуть інші категорії. Тому що не тільки ми воюємо сьогодні FPV-дронами. Це потрібні й розвідувальні коптери, і камікадзе, які працюють з дистанцією 40 кілометрів, і коптери-бомбери", – стверджує міністр.

Так, доктринально нам треба набагато більше дронів різних категорій, наголосив він, і над цим сьогодні працюють.

"Зараз більше ніж в 100 разів збільшено виробництво і постачання збільшені. Тільки в грудні було поставлено в 50 разів більше, ніж за весь 2022-й рік, але все одно не вистачає дронів. Все одно потрібно збільшувати інвестиції в цей напрямок держави. І ми за це боремося", – підсумував Федоров.

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