Чи можна виправдати ухилянтів через релігійні переконання: пояснення капелана

Перебування в армії під час війни не обов’язково означатиме участь у бойових діях.

Керівник капеланської служби Головного управління розвідки Міноборони Костянтин Холодов вважає, що релігійні переконання не можуть виправдовувати тих, хто ухиляється від захисту держави під час війни.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Капелан нагадав, що громадяни України мають не тільки права, але й обов'язки.

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"Як я можу виправдовувати людей, яким начхати на свою країну? Жив до цього часу в цій країні, ходив на вибори. У тебе є якісь не тільки права у цій країні, але й обов'язки... Життя в суспільстві накладає певні обов'язки, їх треба виконувати. Тому ні, я не виправдовую, абсолютно", - пояснив Костянтин Холодов.

За його словами, перебування в армії під час війни не обов’язково означатиме участь у бойових діях, оскільки у війську потрібні люди і для іншої роботи.

"Там треба носити, копати, вантажити, перекладати. Там не кожного пошлють вбивати, бо не кожен вміє це робити. Ти виходиш із зони комфорту і тебе наче занурюють у холодну ванну з кригою і кажуть: отут будь, отак треба, ти живеш в незвичних умовах, ти не належиш собі, накази віддає незнайома тобі людина, мусиш їх виконувати. Оце війна", - сказав Костянтин Холодов.

Капелан зазначив, що виправдовує лише ті випадки, коли людина не може фізично захищати країну через хвороби.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, що сан священника не є підставою для уникнення від мобілізації.

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