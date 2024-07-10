Чи можна вивезти дитину за кордон без дозволу батька у 2024 році: нюанси, які варто знати

Правила перетину кордону України з дітьми 2024 року залишаються актуальною темою для багатьох родин. Особливо важливо знати ці нюанси в умовах воєнного стану, що триває.

Багато матерів після початку повномасштабної війни виїхали за кордон, рятуючи своїх дітей. Після 24 лютого 2022 року цмови перетину кордону з дітьми стали легшими, однак існують свої особливості.

Детальніше про правила перетину кордону з дітьми 2024 року читайте на ТСН.ua.

Чи можна у 2024 вивезти дитину закордон матері без дозволу батька

Згідно українського законодавства, виїзд за кордон дитини у віці до 16 років дозволений виключно у супроводі дорослого. Залежно від ступеня споріднення, необхідно надати певний перелік документів

Відтак, якщо дитина подорожує з одним з батьків або опікунів, то в умовах воєнного стану, який триває від 24 лютого 2022 року й донині, нотаріальна згода другого з батьків не потрібна, достатньо мати з собою оригінал свідоцтва про народження дитини.

Під час виїзду з близькими родичами – бабусею, дідусем, мачухою, вітчимом або повнолітнім братом чи сестрою — особа, що супроводжує, повинна мати з собою оригінал свідоцтва про народження дитини та документи, які підтверджують родинні зв'язки.

Якщо дитина їде з кордон з третьою особою, яка не є родичем, то для виїзду необхідно мати письмову заяву одного з батьків (має бути завірена органом опіки) або нотаріально завірений дозвіл на виїзд дитини за кордон. Також має бути оригінал свідоцтва про народження дитини, її закордонний паспорт за наявності та закордонний паспорт дорослого.

Для оформлення нотаріальної згоди одного чи двох батьків, їм потрібно надати нотаріусу оригінали паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків і свідоцтва про народження дитини.

Що робити, якщо батько не дає дозвіл на виїзд дитини за кордон

Як вже зазначалося, у період воєнного стану дитина до 16 років може виїхати за кордон за згодою одного з батьків. Так само, якщо дитина їде з України з третьою особою, достатньо згоди лише одного з батьків.

Раніше ж, до введення воєнного стану в Україні, для перетину кордону, наприклад з мамою, необхідний був дозвіл батька. Його завіряли нотаріально і без нього дитину з країни не випускали.

Якщо батько не давав дозволу на виїзд дитини за кордон, матері були змушені вирішувати цю ситуацію особисто, або ж звертатися до суду для отримання дозволу на виїзд дитини без згоди другого з батьків.

Які документи треба для виїзду за кордон з дитиною 2024

Для виїзду за кордон з дитиною до 16 років необхідний список основних документів:

паспорт для виїзду за кордон матері (яка виїжджає з дитиною);

закордонний паспорт дитини (якщо є) або свідоцтво про народження дитини.

Водночас до низки країн діти, які досягли 14 років, можуть подорожувати, використовуючи ID-картки. Йдеться про Туреччину та Грузію. Діти старше 16 років взагалі можуть виїжджати з України самостійно.

Крім того, в Україні є чоловіки, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років. Вони у період воєнного стану та мобілізації можуть перетинати український кордон.

Але для цього чоловік має надати прикордонній службі пакет документів, зокрема свідоцтво про народження дитини (дітей) та документальне підтвердження того, що дитина виховується одним з батьків (а саме чоловіком).

Таким підтвердженням може бути:

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про визнання матері зниклою безвісти;

рішення суду про оголошення матері померлою.

В окремих випадках, рішенням суду також може бути встановлено факт відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав.

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