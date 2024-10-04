Чи можна забронювати працівників, які не оновили даних — роз’яснення

Постанова Кабміну передбачає нові умови для бронювання працівника та його автоматичного переведення на спеціальний військовий облік.

Від 2 жовтня підприємства більше не можуть бронювати військовозобов'язаних, які не уточнили свої дані до 16 липня або порушили правила військового обліку чи перебувають у розшуку.

Відповідне уточнення містить постанова Кабінету міністрів № 1125 від 1 жовтня 2024 року.

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Цією постановою внесено зміни до "Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг".

Відтепер бронювання працівника та його автоматичне переведення на спеціальний військовий облік на термін дії відстрочки можливе за таких умов:

перебування на військовому обліку, тобто працівник повинен бути військовозобов'язаним і мати військово-обліковий документ (в паперовій або електронній формі);

перебування на персональному військовому обліку у відповідному державному органі, підприємстві, установі;

уточнення даних, тобто особа повинна була уточнити свої дані щодо перебування на військовому обліку до 16 липня 2024 року;

відсутність працівника в розшуку, інформація про що є в Реєстрі військовозобов'язаних та базі "Армор", доступній для Нацполіції.

Нагадаємо, в Україні впроваджуватимуть модель економічного бронювання. Станом на сьогодні, 4 жовтня, рішення вже ухвалено.

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