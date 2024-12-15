Чи можна заготовляти дрова в посадках біля залізниці і хто дає дозвіл

Самовільне збирання деревини, навіть коли дерева зрізані вздовж залізничних колій, є порушенням.
Зелені насадження вздовж залізничних колій є важливими для безпеки транспорту, захищаючи інфраструктуру від обвалів, снігових і піщаних заметів.
Чи можна заготовляти дрова в посадках вздовж залізничних колій, розповідає "Судово-юридична газета" з посиланням на сайт Золочівської міської ради.
Лісонасадження біля залізниці виконують захисну функцію, тому їх видалення суворо регламентується. Рішення про видалення зелених насаджень ухвлює місцева влада, а для цього потрібен спеціальний дозвіл — ордер.
Процедура видалення дерев уздовж колій:
- Формування комісії для оцінки стану насаджень.
- Визначення доцільності їх видалення.
- Оформлення відповідних документів.
Дерева можуть зрізати лише профільні підрозділи, якщо насадження створюють загрозу безпеці руху потягів. Самовільне збирання деревини або зрізанння дерев і гілок без погодження з відповідними органами заборонено.
Незаконна рубка дерев передбачає адміністративну, цивільноправову чи кримінальну відповідальність. Також до порушень належить транспортування, зберігання та збут незаконно зрубаної деревини.
Раніше ми писали, чи можна в лісі збирати дрова і коли за це штрафують.
Читайте також:
- Які дрова краще не брати для опалення каміна чи печі – перелік
- Шмигаль відповів, чи підпише президент законопроєкт про дрова
- Дрова будуть горіти довше: шість простих правил, щоб економити на опаленні