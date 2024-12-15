Чи можна заготовляти дрова в посадках біля залізниці і хто дає дозвіл

Самовільне збирання деревини, навіть коли дерева зрізані вздовж залізничних колій, є порушенням.

Зелені насадження вздовж залізничних колій є важливими для безпеки транспорту, захищаючи інфраструктуру від обвалів, снігових і піщаних заметів.

Чи можна заготовляти дрова в посадках вздовж залізничних колій, розповідає "Судово-юридична газета" з посиланням на сайт Золочівської міської ради.

Лісонасадження біля залізниці виконують захисну функцію, тому їх видалення суворо регламентується. Рішення про видалення зелених насаджень ухвлює місцева влада, а для цього потрібен спеціальний дозвіл — ордер.

Процедура видалення дерев уздовж колій:

Формування комісії для оцінки стану насаджень.

Визначення доцільності їх видалення.

Оформлення відповідних документів.

Дерева можуть зрізати лише профільні підрозділи, якщо насадження створюють загрозу безпеці руху потягів. Самовільне збирання деревини або зрізанння дерев і гілок без погодження з відповідними органами заборонено.

Незаконна рубка дерев передбачає адміністративну, цивільноправову чи кримінальну відповідальність. Також до порушень належить транспортування, зберігання та збут незаконно зрубаної деревини.

Раніше ми писали, чи можна в лісі збирати дрова і коли за це штрафують.

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