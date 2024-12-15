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Чи можна заготовляти дрова в посадках біля залізниці і хто дає дозвіл

Чи можна заготовляти дрова в посадках біля залізниці і хто дає дозвіл

Чому не можна рубати дерева вздовж залізничниці / Фото: Укрзалізниця

Самовільне збирання деревини, навіть коли дерева зрізані вздовж залізничних колій, є порушенням.

Зелені насадження вздовж залізничних колій є важливими для безпеки транспорту, захищаючи інфраструктуру від обвалів, снігових і піщаних заметів.

Чи можна заготовляти дрова в посадках вздовж залізничних колій, розповідає "Судово-юридична газета" з посиланням на сайт Золочівської міської ради.

Лісонасадження біля залізниці виконують захисну функцію, тому їх видалення суворо регламентується. Рішення про видалення зелених насаджень ухвлює місцева влада, а для цього потрібен спеціальний дозвіл — ордер.

Процедура видалення дерев уздовж колій:

  • Формування комісії для оцінки стану насаджень.
  • Визначення доцільності їх видалення.
  • Оформлення відповідних документів.

Дерева можуть зрізати лише профільні підрозділи, якщо насадження створюють загрозу безпеці руху потягів. Самовільне збирання деревини або зрізанння дерев і гілок без погодження з відповідними органами заборонено.

Незаконна рубка дерев передбачає адміністративну, цивільноправову чи кримінальну відповідальність. Також до порушень належить транспортування, зберігання та збут незаконно зрубаної деревини.

Раніше ми писали, чи можна в лісі збирати дрова і коли за це штрафують.

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