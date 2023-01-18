Чи можна захистити транспортний засіб від обстрілів і ракет та отримати компенсацію за знищене авто

Чи можливо вберегти свій автомобіль від ударів та отримати компенсацію за пошкодження, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як стверджують спеціалісти, в реаліях війни ніхто гарантії не надасть, про безпеку авто потрібно подбати самостійно.

Які небезпеки загрожують транспортному засобу

Якщо розірвався снаряд неподалік автомобіля, уламки можуть його пошкодити. Передусім для працездатності авто мають значення уламки, які потрапили в підкапотний простір.

Вибухова хвиля неподалік авто пошкодить насамперед скло, особливо лобове, та металеві бічні панелі.

На жаль, загрожує автомобілю і мародерство, про яке також не варто забувати.

Яке місце для авто можна вважати безпечним

Найбезпечнішим місцем для авто під час обстрілів є підземний гараж. Хоча в разі прямого влучання снаряда навіть така конструкція може не врятувати. Що стосується наземного сховища, шансів, що металевий гараж врятує, нема. Трохи краще може захистити цегляна будівля.

Чи можна отримати компенсацію за пошкоджений внаслідок обстрілу автомобіль

Якщо автомобіль пошкоджений або знищений внаслідок бойових дій, відшкодування збитку лягає на країну-агресора. На сьогодні розроблення оптимального механізму компенсації за знищення чи пошкодження транспортного засобу тільки розпочалося, — повідомляють в Мін'юсті. Крім цього, Україна зможе підрахувати завдані державі та громадянам збитки і звернутися до Міжнародного суду ООН з позовом про репарації, до яких можуть входити також і суми завданих фізичним особам збитків.

В разі знищення або пошкодження внаслідок збройної агресії російської федерації транспортного засобу Мін'юст рекомендує якнайшвидше зафіксувати факт завдавання шкоди — мати письмові пояснення не менше двох свідків й знімки екрана з новин або посилання на публікації в ЗМІ, що висвітлювали відповідну подію, та викликати за можливості поліцію.

Сьогодні в застосунку «Дія» є можливість подати на відшкодування збитків щодо нерухомого майна, очікується поява такого ж функціоналу і для рухомого.

Очікувати відшкодування від страхових компаній — марно. Зазвичай вони керуються пунктом про форс-мажор, який під виплату не підпадає. Щорравда, в деяких страховиків спостерігаються зміни в цьому напрямку. Деякі страхові включили до свого пакета послуг пункт про можливість часткового відновлення ТЗ у разі пошкодження внаслідок бойових дій.

В разі, якщо ваш автомобіль був повністю знищений, отримав пошкодження, через які авто непридатне для експлуатації, необхідно звернутися до сервісного центру МВС, щоб зняти засіб з реєстрації.

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