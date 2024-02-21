Чи можна заходити до магазина разом з домашніми тваринами: Держпродспоживслужба відповіла

Згідно із законом "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, оператори ринку зобов’язані забезпечувати дотримання норм, отже безпечність харчових продуктів. А рішення про заборону або дозвіл відвідування крамниць і громадських закладів із домашніми улюбленцями ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Про це йдеться повідомленні Держпродспоживслужби.

"Статтею 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження» визначено, що фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин. Цим же законом передбачено, що правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування", - пояснили фахівці.

Там також навели приклад Києва. Згідно з пунктом 5.7 глави 5 Правил утримання домашніх собак та котів в столиці, затверджених рішенням Київради від 25 жовтня 2007 року № 1079/3912, не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

Водночас відповідно до частини першої статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення правил утримання собак і котів, зокрема утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами. Протоколи про такі правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів Національної поліції.

Тож, як зазначили у службі, рішення про заборону або дозвіл відвідування у супроводі домашніх улюбленців громадських закладів приймають органи місцевого самоврядування, на офіційних вебпорталах яких можна ознайомитись з відповідними правилами.

Раніше у Львівській області до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який побився з туристами через зауваження про оголений торс. Інцидент відбувся у Трускавці в липні 2023 року у місцевому кафе.

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