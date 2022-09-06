Чи можна заморожувати м'ясний, овочевий або фруктовий салати

Завдяки морозильній камері можна зберігати свіжими довгий час різноманітні продукти: від м'яса до овочів. Тому з'являється запитання: чи можна заморозити салат? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Хоча не забороняється морозити практично будь-які продукти, однак це не означає, що зберігати таким чином салат - хороша ідея. Не всі продукти добре переносять заморожування, тоді як інші не втрачають своїх смакових властивостей навіть після 6 місяців у морозильній камері. Тому тут важливо звернути увагу, з яких інгредієнтів складається салат. Адже цей термін досить широкий. І якщо один салат може готуватися з м'яса і макаронів, то інший - міститиме лише овочі. Чи можна заморозити улюблений салат і як це правильно робити?

Салати, які погано витримують заморожування

Якщо ви приготували салат з овочів (помідори, огірки), листя салату та селери - його краще охолодити в холодильнику, але не заморожувати. Проблема в тому, що ці компоненти містять велику кількість води і після розморожування просто перетворяться на неапетитну кашу. А ще високий вміст води має редис.

Слід уникати заморожування і тих салатів, де використовується заправка з яєчних білків чи майонезу. В морозильній камері вони відділятимуться.

Погано заморожується і салат з вершковим сиром. Краще не ставити до морозильної камери страви зі смаженими інгредієнтами чи хлібом - вони втратять свою хрусткість.

Для охолодження таких видів салатів завжди використовуйте герметичні контейнери. І тут неважливо, чи ви самі приготували страву вдома, чи купили вже готову в супермаркеті. Краще не додавати заправку одразу. Зробіть це тоді, коли страва буде у вашій тарілці. Так салат зберігатиметься у холодильнику довше.

Ставити салати краще біля передньої частини холодильника. Вона не така холодна, як задня, тому страва не заморозиться. Для оптимальної свіжості зберігати страву рекомендовано не більше 3-5 днів.

Заморожування салату: який можна зберігати в морозильній камері

Чи можна заморожувати салат з м'ясом? / Фото: Pexels

Перед заморожуванням будь-якого салату подумайте, чи він підходить для цього процесу. Існує чимало видів салатів: м'ясні, овочеві, фруктові, сирні, з пастою тощо.

Якщо салат містить такі інгредієнти як горошок, перець, морква, броколі, цибуля - можете сміливо ставити його до морозильної камери. Часто до салатів додають макаронні вироби, м'ясо, тверді сири - їх також не заборонено заморожувати. Підходить для такого зберігання і страва з тунця.

Практично будь-які фруктові салати добре витримують заморожування і матимуть апетитний вигляд після морозильної камери. Однак тут слід уникати кашоподібних компонентів, наприклад, кавуна.

Салати з куркою можна заморожувати. Але тут потрібно звертати увагу на заправку. Якщо вона приготовлена зі сметани чи майонезу - краще не ризикувати.

Як правильно заморожувати салат

Якщо ви визначили, що салат можна заморожувати, потрібно також зрозуміти, як це зробити правильно. Найпростіше так зберігати страви, де є макаронні вироби. Тут все дуже просто. Насипте салат до контейнера, який підходить для заморожування. Помістіть до морозильної камери. Зберігатися так він може до пів року.

Також важливо звернути увагу, як розморозити салат, щоб він мав апетитний вигляд та був приємним на смак. Дістаньте контейнер з морозильника, залиште на ніч у холодильнику. Не варто довгий час зберігати страву за кімнатної температури, адже там можуть розвиватися бактерії.