Чи можна зараз виїхати за кордон без закордонного паспорта: в ДПСУ пояснили

Суміжні країни повернулися до правила, що для перетину кордону українці повинні мати закордонний паспорт.

Громадяни України станом на листопад 2023 року ще мають можливість виїхати за кордон за внутрішніми паспортами, однак лише в окремих випадках.

Про це голова Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Очільник ДПСУ зауважив, що у перші місяці повномасштабної війни в Україні суміжні з нею країни активно дозволяли перетинати кордон зокрема і за внутрішніми паспортами.

"Але є угоди, які визначають перелік документів, які дають підстави на перетин кордону. В першу чергу йдеться про закордонний паспорт. Тому зараз фактично суміжні країни повернулися до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону", – повідомив Демченко.

В яких випадках можна виїхати за кордон за внутрішнім паспортом

Як пояснив голова Держприкордонслужби, якщо людина перетинає кордон як біженець – прямуючи перш за все з районів бойових дій – і має об'єктивні підстави, що не може поновити швидко або зробити закордонний паспорт, "тоді у виключних випадках суміжна сторона може пропустити громадян України за внутрішніми паспортами".

Українські прикордонники при цьому вивчають обставини виїзду і можуть контактувати з колегами суміжної країни, щоб зрозуміти, чи вони пропустять людину за таких обставин за внутрішнім паспортом.

Чи можна їхати за кордон дітям зі свідоцтвом про народження

"По свідоцтву про народження діти-громадяни України можуть їхати за кордон – це прописано у правилах перетину кордону. Таку норму було погоджено у тому числі і з прикордонниками суміжних країн", – повідомив Демченко.

До слова, в середині листопада Демченко повідомив, шо за 10 місяців 2023 року кордон України перетнули 30 млн 100 тис. людей. Прикордонники не фіксували перевагу виїзду чи повернення до Україну, на відміну від 2022 року, коли почалася повномасштабна війна.

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