Чи можна знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки: відповідь адвокатів

За словами адвокатів, заборонено знімати військових, їхнє місце розташування, техніку та їх переміщення, роботу ППО. А робота працівників ТЦК, особливо у громадських місцях, до цього списку не входить

Під час вручення повісток працівники ТЦК і СП (нова назва військкоматів) дуже часто забороняють громадянам фіксувати їхні на відео, посилаючись на військовий стан та заборону знімання військовослужбоців.

Чи законні такі дії представників ТЦК, розповів адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі.

Чи можна знімати працівників ТЦК на відео

Адвокат радить під час вручення повісток діставати телефон і починати вести власну зйомку, щоб мати докази у разі вчиннення порушень працівниками ТЦК. Сімутін попереджає, що у більшості випадків військкоми будуть забороняти це робити.

"Діставайте телефон і вмикайте відеозапис. Одразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові тощо. Але кумедність ситуації в тому, що це вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, який не передбачений законом, і формально дозвіл знімати, мають питати у вас", – сказав Сімутін.

Адвокатка Віра Тарасенко раніше у своєму YouTube-каналі пояснювала, що заборонено знімати військових, їхнє місце розташування, техніку та їх переміщення, роботу ППО.

"Але чи це означає, що якщо щодо Вас військові чи поліція поводяться незаконно, то це теж заборонено знімати? Поліція та військові Вам звичайно ж дадуть відповідь, що так, їх заборонено знімати і що вони недоторкані. І ось тут і криється головний обман", – каже правозахисниця.

Тарасенко наголошує, що усі дії поліції та військових щодо Вас фіксувати на фото та відео "можна і потрібно".

"Якщо ці самі військові чи поліція Вас зупиняють, у чомусь звинувачують, чи вручають повістку, чи загрожують Вам, чи насильно тягнуть у військкомат, тобто здійснюють щодо Вас особисто якісь дії, то це вже Ви маєте повне право і знімати, і фіксувати", – каже адвокатка.

А як же особиста згода на знімання

Тарасенко нагадала, що відповідно до ст. 307 ЦК України фізична особа може бути знята на фото, кіно та відеоплівку лише за наявності її згоди. Але така згода вважається наданою, якщо зйомка відбувається у публічних місцях, на вулицях, зборах, конференціях та мітингах.

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"Звичайно ж, поліція, а також військові завжди посилаються на те, що інформація щодо їхніх дій є конфіденційною і що їх не можна знімати. Але й тут таїться неправдива інформація.

Поліція чи військові стосовно Вас, коли вони вручають Вам повістку або виконують інші дії, –це суб'єкти владних повноважень. Відповідно, на них положення про конфіденційність не поширюються", – говорить правозахисниця.

Тарасенко пояснила, що не закликає до саботування законних дій представників влади, але наголосила, що в правовій державі насамперед мають поважати права та свободи громадян.

Чи законно, якщо самі працівники ТЦК ведуть відеозйомку

Сімутін зауважив, що дедалі частіше працівники поліції, які супроводжують представників ТЦК, вмикають бодікамери, щоб підтвердити факт вручення повістки громадянинові у суді.

Але дуже часто до суду доходять обрізані кількахвилинні уривки, які фіксують не весь процес, який нерідко супроводжується силовими методами, а лише сам факт вручення. За словами правозахисника, використання таких боді камер нічим не регламентоване, тобто не зовсім законне.

"Що робить поліція? Вирізає все, залишаючи запис на 2-3 хвилини, тобто лише фіксацію відмови... А те, що з відео вирізано пів години розмови, умовлянь, погроз – це ж "дрібниця". Хто ж у здоровому глузді надавати відео, у якому вас заламали, обшукали та забрали документи, заповнилу повістку і вручили повістку у колі "неозброєних" людей. Який же тут психологічний тиск і маніпуляція", – із сарказмом зазначає Сімутін.

Нагадаємо, що у Чернігові адвоката, який прийшов у справі до ТЦК, силоміць утримували і виписали повістку.

Також недавно на Хмельниччині представники ТЦК увірвалися до приватного будинку місцевого мешканця та погрожували зламати йому ногу.

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