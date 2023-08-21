Чи можна звільнити із ЗСУ помилково мобілізованих: відповідь правозахисниці

За словами правозахисниці, навіть якщо у людини є відповідна довідка, то такої підстави як наявність інвалідності для звільнення не існує.

Під час мобілізації до лав ЗСУ потрапляють чимало громадян з реальними групами інвалідності, проте підстав для їх звільнення зі служби немає.

Про це розповіла правозахисниця, співзасновниця і голова "Правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" Любов Галан, передає "Громадське радіо".

"У нас часто питають як може бути таке, що в ЗСУ досить багато людей з реальними групами інвалідності й ця проблема дуже гостра, бо підстав для звільнення цих людей з ЗСУ нема", – каже правозахисниця.

За її словами, навіть якщо у людини є відповідна довідка, то такої підстави як наявність інвалідності для звільнення просто не існує.

"Механізму звільнення цих людей помилково чи злочинно-помилково мобілізованих немає. Вони застрягають і навіть були законодавчі пропозиції щодо змін у механізмі поки вони не були розглянуті. Рішення про ухвалюються приймаються не зовсім відповідно навіть до чинного наказу про ВЛК", – підсумувала Любов Галан.

Нагадаємо, що обов'язком кожного військовозобов'язаного українця є захист своєї країни. Повістка – не автоматичний квиток на війну, а насамперед – уточнення військово-облікових даних.

Раніше ми писали, як МСЕКи наживаються на військових і цивільних та коли ці комісії ліквідують.

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