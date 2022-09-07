Чи можуть звільнені від призову чоловіки виїхати за кордон, маючи робочу візу ЄС: у ДПСУ відповіли

В Україні через повномасштабний напад Росії діє загальна мобілізація та воєнний стан. Під час нього виїжджати з країни військовозобов'язаним заборонено.

Виїхати за кордон можуть особи, які не підлягають призову або звільнені від нього. Утім, нерідко, коли вони отримують відмову від прикордонних служб через те, що не підготували необхідні документи.

У Державній прикордонній службі України розповіли, чи можуть виїхати з країни військовозобов'язані чоловіки, які мають робочу візу країни ЄС, інформує пресслужба ДПСУ.

Для перетину кордону, крім документів, які засвідчують особу, необхідно надати документи, які підтверджують статус особи, яка не може бути призвана на військову службу та має право на виїзд з України.

"Візи іноземних держав не підтверджують постійне проживання за кордоном та не дають право на виїзд військовозобов'язаним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Державній прикордонній службі повідомили, що військовозобов'язані чоловіки, які працюють державними службовцями, можуть отримати відстрочку від мобілізаційних заходів під час війни та виїхати за кордон на час відпустки.

Пояснюється це тим, що вони заброньовані за державними установами, де обіймають певні посади. Які документи потрібно подати, щоб отримати дозвіл на перетин кордону України, читайте тут.

Раніше у МВС пояснили умови виїзду з України, якщо закордонний паспорт є недійсним.

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