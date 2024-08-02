Чи можуть дати повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки: юрист пояснив

Якщо військовозобов'язаний не встиг подати заяву на відстрочку, а йому вже надійшла повістка на ВЛК, то він повинен пройти медогляд.

Якщо військовозобов’язаний подав заяву до ТЦК на відстрочку від мобілізації, то йому не можуть вручити повістку на проходження ВЛК до моменту ухвалення рішення щодо надання відстрочки.

Про це юрист Андрій Топчій пояснив на порталі B2Bconsult.

Топчій повідомив, що відповідно до пункту 63 Постанови уряду №560 від 16 травня 2024 року, військовозобов’язані, які звернулися до ТЦК та СП з заявою про надання відстрочки, до ухвалення рішення відповідною комісією не скеровуються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

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"У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби", – зазначив юрист.

"Таким чином, чоловік не може бути направлений на ВЛК з моменту подання заяви про відстрочку і до моменту ухвалення рішення про надання відстрочки/відмову у наданні відстрочки. Але якщо така заява військовозобов'язаним не подана, а прийшла повістка на ВЛК – то він має її проходити на загальних підставах", – пояснив Топчій.

Він додав – що раніше подати заяву на отримання відстрочки, то менше потенційних складнощів виникне у процесі її отримання, якщо до того часу вже надійде повістка на проходження ВЛК.

Нагадаємо, раніше адвокатка Марина Бекало пояснила в коментарі ТСН.ua, як отримати відстрочку від мобілізації та коли по неї йти.

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