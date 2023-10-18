Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації: юрист назвав необхідну умову

Приватні підприємці можуть виконувати замовлення для органів місцевої влади чи військових адміністрацій, які необхідні безпосередньо для обороноздатності України.

Якщо діяльність фізичних осіб-підприємців пов’язана із захистом територіальної цінності та виконанням завдань оборонного характеру, вони можуть отримати бронь від мобілізації.

Про це повідомив юрист Ростислав Кравець, передають “Факти”.

За його словами, у разі, якщо фізична особа-підприємець і ті особи, які у нього працюють, виконують відповідне оборонне замовлення чи виконують якісь замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, які необхідні безпосередньо для обороноздатності України, то отримати бронь – цілком можливо.

Юрист зауважив, що об’єктивно і теоретично, ФОПи можуть це зробити згідно з українським законодавством.

Однак для цього ФОП повинен бути пов’язаний з виконанням завдань, пов’язаних із захистом територіальної цілісності та виконанням відповідних завдань оборонного характеру.

“Якщо вони займаються обороноздатністю України, то звичайно, що мають право на бронь”, - цитує Ростислава Кравця видання.

Нагадаємо, під час мобілізації і воєнного стану в Україні деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати "бронь" на роботі і відстрочення від армії. На бронювання можуть розраховувати чиновники, педагоги, науковці, співробітники підприємств критичної інфраструктури і організацій, які виробляють продукцію для Збройних сил України.

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