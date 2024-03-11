Чи можуть людині з інвалідністю виписати повістку: в ОК "Північ" дали вичерпну відповідь

В Україні повістки від працівників ТЦК можуть отримувати і люди з інвалідністю. Це потрібно для того, щоб у військкоматі оновили дані щодо призовника.

Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування “Північ”.

Як зазначається, повістка, яку видають працівники ТЦК - це передусім виклик до військкомату для уточнення даних про людину.

“Доволі розповсюджена претензія до працівників ТЦК, яка трапляється у соцмережах, — що повістки вручають чоловікам з інвалідністю. Однак якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть”, - розповіли в оперативному командуванні.

Там також пояснили, що такі випадки регламентуються Постановою міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року, де вказано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК.

“Тобто якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди. Великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави. Тому тут постійно нагадують чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі життя”, - розповіли в оперативному командуванні.

Крім того, якщо ВЛК визначає чоловіка придатним до військової служби - це не каже про те, що він одразу вирушить на фронт. Якщо у нього не було до цієї миті досвіду ведення служби - його відправлять до навчального центру. Проте якщо досвід є - може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці.

Нагадаємо, що військовозобов'язані, які мають дружину з 1 або 2 групою інвалідності, не мають гарантії, що можуть отримати відстрочку від служби.

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