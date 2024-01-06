Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків 2024 року: відповідь адвокатки

В Україні мобілізувати багатодітних батьків не можуть. Утім, чоловіки, на утриманні яких є троє і більше неповнолітніх дітей, можуть поповнити лави української армії лише за бажанням.

Про це розповіла "Фактам" адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська.

Вона зазначає, що багатодітні батьки в Україні входять до переліку військовозобов'язаних осіб.

"Це питання регулюється Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", і жодних змін щодо мобілізації багатодітних батьків 2024 року у документі не вносилося. До тієї самої категорії відноситься і батько чи мати одинаки, на чиєму утриманні перебуває троє і більше дітей",- йдеться у повідомленні.

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Для того, щоб підтвердити статус багатодітної родини, необхідно мати відповідне посвідчення.

"Його можна отримати, звернувшись до структурних підрозділів з питань соціального захисту, виконавчих органів міських і селищних рад, ЦНАПів",-додає адвокатка.

Нагадаємо, у Закарпатській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрали водія – вони силою витягнули чоловіка з автомобіля на блокпосту і повезли його до Хустського ТЦК. Його дружина з дитиною залишились на трасі у селі Міжгір'я.

Додамо, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт про мобілізацію.

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