Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків: роз'яснення ТЦК

Запис у свідоцтві про народження про батьківство не завжди дає право на відстрочку.

Терцентри комплектування (ТЦК), коли йдеться про відстрочку для батьків трьох або більше дітей, звертають увагу на заборгованість з аліментів. Крім того, враховують усиновлених дітей і те, чи надходять виплати від рідного батька або матері.

Про деталі мобілізації та призначення відстрочки для багатодітних батьків йдеться у дописі Полтавського обласного ТЦК та СП, опублікованому на сторінці Facebook.

У дописі нагадали, що про право на відстрочку для батьків і матерів із трьома та більше неповнолітніми дітьми згадано у п. 3 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема, йдеться про те, що відстрочку надають громадянам, які утримують цих дітей і не мають боргів з виплати аліментів. Водночас військкоми звернули увагу на кілька окремих випадків, які випливають із цього положення закону.

"Батько трьох дітей необов'язково має право на відстрочку", – йдеться в дописі ТЦК.

Відстрочки батькам і матерям трьох та більше дітей не буде, якщо особа:

не живе з дітьми та має борг з аліментів понад три місяці

не живе з дітьми та зовсім не сплачує аліменти

має трьох і більше дітей, але одна з них прийомна, а батько сплачує аліменти

Нагадаємо, військовозобов’язані в Україні під час воєнного стану зобов’язані проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) раз на рік – саме стільки діє довідка з висновком щодо придатності до служби.

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