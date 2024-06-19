Чи можуть мобілізувати чоловіка, дружина якого вагітна третьою дитиною

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким змінились правила військового обліку та мобілізації. Більшість норм щодо відстрочки від мобілізації залишились незмінними.

Чи можуть за новим законом мобілізувати чоловіка, дружина якого вагітна третьою дитиною розповів адвокат Андрій Карпенко.

Вагітність не рахується

Адвокат говорить, що за новим законом, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Виняток становлять ті, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Відповідно, за словами адвоката, вагітність жінки не прирівнюється наявності дитини. Тільки після народження дитини чоловік буде мати право на відстрочку від мобілізації.

Раніше ми писали про повний перелік захворювань, із якими військовозобов'язаного можуть звільнити від служби.

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