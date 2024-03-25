Чи можуть мобілізувати до армії чоловіків з ожирінням: відповідь адвоката

За словами юриста, чоловіка, який хворіє на ожиріння, можуть визнати непридатним або обмежено придатним до військової служби.

Під час загальної мобілізації є категорії чоловіків, які вважаються непридатними до військової служби за станом здоров'я.

Чи мають таку відстрочку люди, які страждають на ожиріння, розповів адвокат Андрій Межирицький, пишуть Новини.Live.

Адвокат нагадав, що ступінь придатності або ж непридатності до військової служби визначає наказ № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ".

"У цьому документі таке захворювання, як ожиріння, присутнє у ст. 13 і визнано як стан здоров’я, що виключає або обмежує можливість призову до лав ЗСУ. При цьому у статті зазначені усі види ожиріння", – каже юрист Межирицький.

За його словами, людину, яка хворіє на ожиріння, можуть визнати непридатною або ж обмежено придатною до військової служби. Яке саме рішення ухвалить ВЛК, залежить від того, яка у нього ступінь ожиріння та які/чи наявні супутні хвороби.

"Далі в статті міститься поділ на значні, помірні, та незначні порушення функцій (пункти "а", "б", та "в"). Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить, чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану", – пояснив адвокат.

Якщо ж військовозобов'язаного з ожирінням визнали обмежено придатним, його можуть мобілізувати з уточненням, які види служби та роботи протипоказані та де саме така людина може проходити службу.

Межирицький додав, що у вищезгаданій статті визначено лише три ступені ожиріння, хоча сучасна медицина виділяє п’ять.

Що робити, якщо прийшла повістка

Особам, хто страждає на ожиріння, адвокат радить звернутися до цивільної поліклініки, пройти обстеження, здати аналізи та отримати висновок лікаря про наявність ожиріння, його типу та супутніх хвороб. А вже потім тоді йти до ТЦК і на ВЛК.

"З такими висновками можна йти на військово-лікарську комісію й наполягати, щоб відповідний лікар військової комісії підтвердив діагноз, поставлений цивільними лікарями. В разі незгоди з висновками військово-лікарської комісії можна скаржитись із посиланням на наявні документи цивільних лікарів до обласного ТЦК або до суду", – зазначив Межирицький.

Раніше повідомлялося, що Рада планує скасувати статус "обмежено придатний".

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