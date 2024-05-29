Чи можуть мобілізувати до армії небінарних і трансгендерних осіб: відповідь адвокатки

Українське законодавство визнає тільки чоловіків та жінок. Саме тому, якщо небінарна особа підпадає під критерії військовозобов’язаної, вона може бути призвною до війська.

Під час мобілізації в Україні небінарних або трансгендерних осіб можуть призвати до ЗСУ.

Про це заявила юристка Діана Скумадчук, передає "РБК-Україна".

Юристка нагадала, що в Україні не виокремлюють поняття небінарних та трансгендерних осіб. У чинних нормативно-правових актах вони не мають закріпленого юридичного статусу, а існує лише гендерне визначене поняття чоловіка та жінки.

"На практиці, це створює ситуацію, коли мобілізують до лав ЗСУ як військовозобов'язаних чоловіків..., хоча вони можуть й не ідентифікувати себе такими. Це випливає із самого статусу та поняття військовозобов'язаної особи, до якої відносять всіх громадян України, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави", – каже Діана Скумадчук.

Тож якщо небінарна особа підпадає під критерії військовозобов’язаної відповідно до віку, стану здоров’я та фізичної підготовки, її можуть взяти до армії.

Нагадаємо, що небінарні люди не ідентифікуються або не відчувають свою гендерну ідентичність як виключно чоловічу або жіночу. Вони можуть ідентифікуватися як частково чи повністю поза цими двома традиційними категоріями або взагалі не ідентифікуватися з жодною з них. Наприклад, небінарні люди можуть ідентифікуватися як гендерноквір, агендерні, бігендерні або будь-яким іншим способом, який відповідає їхній особистій ідентичності.

Трансгендерна людина – це людина, чия гендерна ідентичність не збігається з тією статтю, що була записана при народженні.

Зауважимо, що у звіті правозахисного ЛГБТ-центру “Наш світ” “Битва за волю. Становище ЛГБТК в Україні у 2022 році” йшлося про те, що "трансгендерні особи в Україні не можуть бути призвані на службу в Збройних силах та повинні бути взагалі зняті з військового обліку у випадку явно вираженої транссексуальності".

Раніше українка розповіла, що виходить заміж за ЛГБТ-військового, щоб забезпечити права його партнера.

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