Чи можуть мобілізувати до ЗСУ з поганим зором: список захворювань

В залежності від гостроти зору та хвороб очей військовозобов’язаних можуть визнати придатними, обмежено придатними або непридатними до служби.

Мобілізації в Україні під час воєнного стану підлягають чоловіки віком від 28 до 60 років, які будуть визнані придатними до служби за висновками ВЛК. Міноборони 2023 року оновило розклад хвороб, який визначає придатність до військової служби.

Чи входять проблеми з зором до розкладу хвороб для оцінки придатності військовозобов'язаних – читайте на ТСН.ua.

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Усе залежить від гостроти зору. Так, непридатним до мобілізації зі зняттям з військового обліку вважається той, у кого:

гострота зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або є сліпота ока,

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче,

гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

З яким зором визнають частково придатними до військової служби

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Непридатними до військової служби у мирний час, але обмежено придатними у воєнний час визнаються ті, в кого:

гострота зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або є сліпота ока,

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище,

гострота зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

Зауважимо, що військово-лікарська комісія повинна індивідуально визначити придатність чи обмежену придатність військовозобов'язаного до служби, якщо у чоловіка гострота зору з корекцією одного ока менше ніж 0,1, а гострота другого ока з корекцією 1,0.

Якщо у військовозобов’язаного є складний гіперметропічний астигматизм, то варто звернути увагу на показники хвороби. Знаючи показники, можна самому визначити, яку статтю придатності має встановити ВЛК: або обмежену придатність, або придатність до служби.

Якщо у військовозобов’язаного є амбліопія, то ВЛК визнає його обмежено придатним, навіть якщо хвороба загострюється.

Якщо військовозобов’язаний має хронічну судинну оптичну нейропатію (ураження нервової системи), то визначення його придатності до служби залежить від специфіки захворювання. Так, непридатними вважаються ті, в якого хронічна сенсорно-моторна або автономна нейропатія. Обмежено придатними під час воєнного стану визнаються ті, у кого є дистальна нейропатія з больовим синдромом.

До слова, раніше в Міноборони України анонсували зміни щодо мобілізації та роботи ВЛК. Планується внести зміни, щоб громадяни не могли "створювати для себе умови для уникнення мобілізації".

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