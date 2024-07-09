Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи за новим законом: пояснення юристів

Юристи зауважили, що група інвалідності в статті закону не вказується, а тому люди з інвалідністю третьої групи не підлягають мобілізації.

Однак особи з інвалідністю досі мають відстрочку від мобілізації незалежно від групи інвалідності.

Про це повідомили в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери".

"Підстави для відстрочки від призову на період мобілізації перелічені в статті 23 Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно до цієї статті не підлягають призову, а отже мають відстрочку від мобілізації особи, які мають інвалідність", – йдеться в повідомленні.

Юристи зауважили, що група інвалідності в статті не вказується, а тому люди з інвалідністю третьої групи не підлягають мобілізації у 2024 році.

"Підставою для встановлення 3 групи інвалідності є стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, в тому числі її працездатності, але потребують соціальної допомоги та соціального захисту", – нагадали в адвокатському об'єднанні.

Згідно з новим законом про мобілізацію, люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп звільняються від військової служби, але можуть піти служити за власним бажанням.

За словами юристів, не зобов’язані проходити повторну медичну комісію:

особи, яким інвалідність II і III груп було встановлено в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності,

особи, яким інвалідність встановили також/або за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту України,

особи, яким інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів),

особи, у яких були виявлені онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення або психічні розлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв’язку з інвалідністю з дитинства.

Раніше повідомлялося, як оформити відстрочку від мобілізації через інвалідність батьків.

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