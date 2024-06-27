Чи можуть мобілізувати під час оформлення бронювання: нардеп пояснив, як уникнути ризиків

Знизити ризики бути мобілізованим під час спроби забронюватися можна за допомогою електронного бронювання. Але вчасно оновити військово-облікові дані все ж таки доведеться.

Уникнути проблем під час оновлення військово-облікових даних працівників, яких хоче забронювати підприємство, можна шляхом оформлення електронної "броні".

Про це розповів нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський в інтерв'ю LIGA.net.

"Механізм розв'язання проблеми полягає у так званому електронному бронюванні. Після цього такі громадяни [які забронювались онлайн – ред.] можуть спокійно йти та оновлювати свої дані, тому що у системі "Оберіг" вже буде зазначено, що вони заброньовані", – пояснив він.

За словами Веніславського, після оформлення електронного бронювання працівника вже не можуть мобілізувати до закінчення терміну бронювання. Але якщо військовозобов'язана особа, яка претендує на бронювання, вчасно не оновить свої дані у ТЦК, її дійсно може бути мобілізовано.

"І якщо вони на цей момент досі не заброньовані, то працівники ТЦК та СП у повній відповідності до своїх повноважень можуть видати повістку для мобілізації, якщо цей громадянин підлягає мобілізації", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, у Зеленського відповіли, чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 21 року. За словами Подоляка, потрібно ставити питання не лише "кого можна мобілізувати", але й "хто зможе профінансувати роботу цих людей".

Читайте також: