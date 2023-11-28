Чи можуть мобілізувати священників і чи можна уникнути мобілізації через релігію: відповідь адвоката

За словами адвоката, норма про альтернативну службу діяла у мирний час і на мобілізацію не поширюється.

В Україні триває мобілізація, під яку підпадають усі військовозобов’язані українці.

Чи можна відмовитися від мобізації за релігійними переконаннями, якщо вони забороняють брати до рук зброю, пише "УП.Життя".

Адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак наголосив, що у законі про мобілізацію немає жодних винятків стосовно вірян.

Що таке альтернативна служба?

Альтернативна служба запроваджується лише замість проходження строкової військової служби.

Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю і які мають право на альтернативну строкову службу:

Адвентисти-реформісти;

Адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни;

Євангельські християни-баптисти;

Покутники;

Свідки Єгови;

Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Християни євангельської віри;

Товариство Свідомості Крішни.

Проте норма про альтернативну службу діяла у мирний час і на мобілізацію не поширюється.

Чи можна отримати небойову посаду

На думку адвоката – гіпотетично так. Все залежить від ТЦК і представників військових частин – так званих "покупців". Щоб отрмати небойову посаду, юрист радить писати заяву в ТЦК.

"Якщо людина написала заяву і підтвердила, що належить до релігійних організацій, які забороняють користування зброєю, її хіба що можуть призначити на небойову посаду. Вона може бути кухарем, водієм, інженером тощо.

...Але якщо воєнком вперто направляє у мінометний розрахунок, людина може написати скаргу, подавати в суд, посилаючись на Статтю 35. Але я не бачив таких випадків на практиці і я сумніваюся, що так роблять у військкоматах", – каже Новак.

Він наголошує, що пацифістські погляди і небажання брати участь у війні не є підставою для звільнення від мобілізації.

Чи можуть мобілізувати православних чи греко-католицьких священників

За словами адвоката, сан священника не є підставою для уникнення від мобілізації.

"Офіційної відстрочки саме тому, що людина єпископ чи священник – немає. У цьому випадку ніякі "листи" від єпархії не працюють. ...Через те, що він владика, диякон, архієрей чи ще хтось – немає ніяких відстрочень. Можуть мобілізувати і священників, і керівників церков, але все залежить від мобілізаційних завдань", – пояснює Андрій Новак.

Новак уточнює, що у мирний час священнослужителям надавалась відстрочка від призову на строкову військову службу (на час виконання обов’язків священника). Проте наразі ця норма не діє.

Крім того, священники можуть підписати контракт і стати капеланами.

Раніше Рада церков попросила не карати тих, кому віра не дозволяє брати до рук зброю.

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