Чи можуть морські дрони знищити Кримський міст: оцінка Світана

Проте знищити Кримський міст морськими дронами – непросто. Річ у тім, що потрібна величезна кількість вибухівки.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Які можливості дронів

За словами експерта, 200 кілограмів вибухівки, яку несе морський безпілотник Magura, лише "пошкрябають" Кримський міст. Свого часу СБУ використовувала "Морського малюка", в якому містилося 850 кілограмів. Як відомо, тоді вдалося знести один із прольотів, а ось для знищення опор цього, на жаль, недостатньо.

"Це означає, що потрібно десь у 2 – 3 рази більше вибухівки. Але тоді це вже не буде малопомітний катер. А буде важкий безпілотник", – зазначив Світан.

На його думку, оптимальним варіантом було б використати щось на кшталт торпеди з потужним зарядом. А сам безпілотник можна зробити ретранслятором сигналу, який вестиме торпеду на Кримський міст. Та ж Magura чи "Морський малюк", каже льотчик-інструктор, можуть бути використані як ретранслятори, щоб вести умовну 10-тонну торпеду під міст.

"Звісно, це серйозні операції, до яких треба готуватися більш ніж місяць. Тут ще й потрібно використовувати інші безпілотники, ракети, "приманки". Має бути комплексний підхід", – зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, морські дрони ГУР знищили російський корабель "Сергей Котов".

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