Чи можуть на е-документ оформити кредит без відома власника — пояснення Мінцифри

Чи можуть на е-документ оформити кредит без відома власника — пояснення Мінцифри

Очільник Мінцифри Михайло Федоров упевнений, що електронні документи безпечніші, ніж паперові.

На електронний документ неможливо взяти кредит без відома самого громадянина. Якщо зловмисники спробують оформити кредит, то застосунок "Дія" просигналізує про цей факт.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує телеканал "Дом".

"Бо необхідно, щоб там була відеоверифікація чи фотоверифікація. А паперові документи... Ось ви робили ксерокопії документів і навряд чи знаєте, де вони знаходяться, ми фактично не можемо їх контролювати. Один орган передав іншому, одна компанія передала іншій компанії... А якщо хтось спробує взяти на вас кредит за вашими електронними документами, то вам надходить повідомлення в "Дії", — пояснив Федоров.

Очільник Мінцифри впевнений, що електронні документи безпечніші, ніж паперові. Тим більше, у застосунку "Дія" зберігається вся історія підписання, яку, за потреби, можна переглянути.

"Якщо замислитись, то ви й не згадаєте всі паперові документи, які підписували раніше. Нині ж у вас зберігається повна історія підписання всіх документів. Ви зможете подивитися, коли й що ви підписали та, раптом щось, підняти цей документ у пам'яті та перевірити, були це ви чи не ви. Тоді ви зможете керувати цією інформацією", — розповів міністр.

Нагадаємо, що Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт, який дозволяє змінювати місце реєстрації, не виходячи з дому. Від 1 грудня ця послуга почне точково з’являтися в регіонах.

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