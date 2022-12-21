Чи можуть окупанти досягти успіху у вуличних боях в Бахмуті – британська розвідка оцінила шанси рашистів

Міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня, зауважують в британській розвідці і оцінюють шанси російських військових та "вагнерівців" у Бахмуті.

Окупанти за останній тиждень трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області, але у міських боях вони навряд чи зможуть досягти успіху.

Як повідомляє розвідка Міністерства оборони Великобританії у Twitter, російська піхота, ймовірно, зараз закріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої тривають.

Інтенсивні бої велися на Бахмутській ділянці від червня 2022 року, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста.

Відтоді, як у липні 2022 року російські війська увійшли до Лисичанська та Сєвєродонецька, у війні практично не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах.

Враховуючи, що міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня, "цей тип бою навряд чи дасть перевагу погано підготовленим "вагнерівцям" та мобілізованим резервістам російської армії", зазначають у британській розвідці.

Ситуація на Бахмутскому напряму

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 грудня на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують вести штурмові дії. Ворог обстріляв з танків та артилерії українські позиції в районах більш як двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Диліївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районах Спірного та Білогорівки.

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