Чи можуть окупанти перекинути нові сили на Харкіський напрямок: експерт пояснив

Зараз ми виходимо з того, що у росіян близько 170 тисяч особового складу розтягнуто по лінії фронту.

У російських окупантів по лінії фронту розтягнуто близько 170 тисяч особового складу. Проте додаткове перекидання сил на Харківський напрямок перебуває у Кремля під питанням.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець.

“Насправді тут є нюанси. Два українських речники сказали про те, що на Харківський напрямок перекидається одна мотопіхотна бригада зі складу 51-ї армії. Вперше 51-ша армія згадується без деталізації. Чисельність армії може бути різною, може коливатися від 20 тисяч до 50 тисяч, але це теоретичні розрахунки. Тому що зараз, на тлі прагнення росіян сформувати нові структури, всі ці з'єднання мають достатньо обмежену чисельність і обмеженість в озброєнні”, — зазначив Згурець.

За його словами, зараз ми виходимо з того, що у росіян близько 170 тисяч особового складу розтягнуто по лінії фронту. Водночас загальні резерви становлять в межах 60-70 тисяч.

“Питання армії — це скоріш процес формування нових з'єднань, з яких насправді висмикуються більш-менш готові частини для затикання дірок на фронті або формування якихось наступальних можливостей. Якщо це окрема напівсформована бригада, зі складу взагалі ще несформованої 51-ї армії, яка кинута на Харківський напрямок, то це якраз свідчить про те, що втрати противника такі, що він не встигає сформувати задекларовані армії і використовує те, що є на полі бою”, — резюмував Згурець.

Нагадаємо, що в Росії могли створити ще одну армію для війни в Україні.

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