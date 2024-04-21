Чи можуть окупанти прорвати українську оборону та що може стримати ворога: військовий експерт припустив

Для окупантів зараз є певне “вікно можливостей” щодо максимального тиску на наші Сили оборони.

В Україні ситуація на фронті надзвичайно складна. В інформаційному просторі дедалі більше з’являються новини про можливий масштабний обвал оборони. Проте наразі окупанти окремими ділянка фронту просуваються лише на 100-300 метрів.

Про це в ефірі “24 Каналу” розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, обвал фронту відбувається, коли окупанти руйнують наші оборонні рубежі й позиції та виходять на оперативний простір - тобто отримують можливість просуватися вперед протягом доби на 20 та більше кілометрів.

Водночас зараз добове просування російських підрозділів становить не більше 100-300 метрів. Кожен метр нашої землі армії РФ дається надзвичайно складно.

“Я не думаю, що на тлі того, що українська армія продовжує створювати потужну та розгалужену мережу інженерних фортифікацій, у ворога є хоча б якісь примарні шанси на те, що він зможе зламати наш опір”, наголосив Владислав Селезньов.

Він також додав, що для окупантів зараз є певне “вікно можливостей” щодо максимального тиску на наші Сили оборони. І відбувається це завдяки артилерії та авіації, оскільки нашим захисникам критично бракує снарядів та систем ППО.

Проте зачиниться це “вікно” щойно ЗСУ отримають перший транш військово-технічної допомоги від США.

“Я впевнений, що у ворога немає жодних шансів. Ми вже маємо певну фору, а завдяки мужності, героїзму та звитязі наших воїнів, просування противника незначні та не змінять докорінно ситуацію на полі бою”, – зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до західних лідерів із закликом надати Україні системи ППО Patriot та сучасні винищувачі, "щоб ефективно протидіяти терору разом".

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