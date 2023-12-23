Чи можуть покарати військовозобов'язаних, які виїхали за кордон: пояснення адвокатки

Кримінальна відповідальність передбачена, виключно якщо чоловік утік за кордон уже після отримання повістки.

Україна потребує майже пів мільйона військовослужбовців для відсічі агресії Росії, стверджує військово-політичне керівництво країни. Як заявив міністр оборони Рустем Умєров, влада шукатиме шляхи для повернення з-за кордону тих чоловіків, які незаконно виїхали.

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, чи можуть покарати військовозобов'язаних, які виїхали за кордон.

"Перебування громадян за кордоном є вільним вибором і не порушує національне законодавство", – розповіла вона.

За словами адвокатки, чоловіки, які перетнули кордон винятково через пункти пропуску після повномасштабного вторгнення – виїхали за кордон законно.

"Ми маємо це визнавати. Адже є затверджений перелік підстав для виїзду в умовах дії правового режиму воєнного стану, і в пунктах перетину надаються документи, що засвідчують обставини правомірності виїзду за кордон. Інше питання, якщо чоловік виїхав на підставі незаконно отриманих документів. Наприклад, отримав корупційним шляхом довідку ВЛК про непридатність до служби", – зазначила вона.

У такому разі, за словами адвокатки, має бути відповідний вирок суду, тобто провина особи має бути доведеною в судовому порядку.

"Щодо тих, хто виїхав по системі "Шлях", або як волонтер, спортсмен чи музикант, і не повернувся. Нагадаю, що юридичної відповідальності за неповернення законодавством не передбачено”, – розповіла Марина Бекало.

Якщо будуть ухвалені зміни до законодавства, якими буде передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, то такі заходи покарання можливо буде застосувати лише щодо тих осіб, які здійснили правопорушення вже після ухвалення закону і набуття ним чинності, підкреслила адвокатка.

Адвокатка також нагадала, що стаття 41 Конституції України гарантує право володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

"А тому арештовувати майно і рахунки громадян лише з підстав їхнього перебування за кордоном є не лише порушенням конституційних прав, але і прав людини згідно з міжнародними конвенціями, які Україна ратифікувала", – додала вона.

Нагадаємо, у Україні готуються до змін у мобілізації. Новий законопроєкт передбачає, що деякі категорії чоловіків втратять право на відстрочку. Так, стати на військовий облік повинні будуть поліцейські, працівники БЕБ та співробітники державної Пенітенціарної служби.

Остаточної редакції проєкту закону, який стосуватиметься мобілізації, ще немає. Робоча група з нардепів, представників Міноборони і Генштабу все ще узгоджує його положення. Про критичну важливість нарощування мобілізаційного резерву в один голос говорять і військові, і політики.

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